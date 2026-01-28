Прошедший циклон с обильным снегопадом и метелью стал причиной локальных нарушений электроснабжения в нескольких муниципальных округах Владимирской области. Больше всего отключений

Прошедший циклон с обильным снегопадом и метелью стал причиной локальных нарушений электроснабжения в нескольких муниципальных округах Владимирской области. Больше всего отключений произошло в Киржачском округе. На 22:30 27 января технологические нарушения в основной сети 6-10 кВ устранены. Ведутся работы по индивидуальным заявкам потребителей в сети 0,4 кВ, специалисты отрабатывают их в оперативном порядке, – пояснили