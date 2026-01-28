Неравнодушные жители Гусь-Хрустального собрали и отправили в Белгородскую область партию гуманитарной помощи.Наши соотечественники в Белгороде регулярно подвергаются атакам врага, и сегодня им важна любая поддержка. От гусевчан белгородцы получили продукты питания первой необходимости, в том числе крупы, макароны, консервы, подсолнечное масло, чай и сахар.Отмечается, что жители Гусь-Хрустального не первый год помогают участникам СВО, практически каждый месяц отправляя на передовую гуманитарные грузы.«Гусевчане постоянно плетут маскировочные сети и вяжут теплые вещи для ребят на передовой. А ребятишки города пишут солдатам искренние письма, которые греют душу адресатам и поднимают их в бой за светлое будущее отправителей этой корреспонденции», — рассказал на своей в соцсети депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.