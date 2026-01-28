Гороховецкая районная прокуратура контролирует выяснение обстоятельств масштабного ДТП, которое произошло днем 27 января на федеральной трассе М‑7 «Волга».Аварии случились на участке с 325‑го по 326‑й километр. , в цепочку ДТП попали более 10 автомобилей — как большегрузы, так и легковые машины. Из‑за происшествий движение в сторону Москвы оказалось парализовано. Сейчас проезд по трассе уже восстановлен.В рамках надзорных мероприятий проверят, насколько оперативно и качественно дорожники очищали полотно от снега. Если выявят нарушения — примут меры прокурорского реагирования. Ситуация остается на контроле ведомства. О результатах проверки сообщат дополнительно.