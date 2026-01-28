Во Владимирской области не утихает снежный шторм — по прогнозам синоптиков, непогода продлится до конца завтрашнего дня. Коммунальные службы работают в режиме 24/7, чтобы справиться с последствиями обильного снегопада.Самая сложная обстановка — на федеральной трассе М‑7: там фиксируют пробки и ДТП. Власти взаимодействуют с федеральными ведомствами, чтобы стабилизировать ситуацию, в областном правительстве.На дорогах областного и межмуниципального значения трудятся бригады АО «ДСУ‑3» и четырех привлеченных организаций. Днем 27 января в расчистке было задействовано 273 единицы техники. Ночью работы продолжались: дорожники вышли на смены, а в муниципалитетах к уборке улиц подключили дополнительных помощников.Приоритет — участки, где ходит общественный транспорт. Власти просят жителей отнестись с пониманием: именно эти зоны расчищают в первую очередь.Энергетики боролись с аварийными отключениями. В Киржачском округе без света остались 712 человек — это самый масштабный сбой. Всего в регионе были обесточены около 1 200 потребителей. На устранения неполадок бросили 16 бригад — 58 специалистов и 24 единицы техники.Региональные операторы держат связь с перевозчиками ТКО. Главная задача — обеспечить подъезд к контейнерным площадкам, чтобы не допустить сбоев в графике вывоза отходов.Прогноз на ближайшие сутки остается неблагоприятным: снегопад продолжается.