В Гусь‑Хрустальном направлено в суд дело о крупном мошенничестве: 39‑летний предприниматель из Тверской области предстанет перед судом за хищение предоплаты при поставке оргтехники в образовательное учреждение.В марте 2022 года обвиняемый обнаружил в Единой информационной системе в сфере закупок объявление о торгах, которые проводила одна из образовательных организаций Гусь‑Хрустального. Мужчина решил обмануть заказчика: его компания приняла участие в электронных торгах на поставку ноутбуков и в итоге выиграла конкурс.По контракту фирма должна была поставить технику на сумму более 1,5 млн рублей. Образовательное учреждение перечислило поставщику предоплату — 460 тысяч рублей. Однако предприниматель не выполнил обязательства: деньги он присвоил и распорядился ими по своему усмотрению.Дело расследовал следственный отдел . Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.Следователи собрали доказательства, подтверждающие вину мужчины. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое в крупном размере»).Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд. Разбирательство по существу начнется в ближайшее время.