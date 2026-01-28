В Кольчугино Владимирской области местные жители встали на защиту роддома. Отделение планируют закрыть и отправлять будущих мам рожать за 100 км..

В провинциальном городе Кольчугино Владимирской области с населением в 38 тысяч человек разгорается нешуточный конфликт: местные власти намерены преобразовать родильное отделение ЦРБ в ургентный (экстренный) зал, а жители — во главе с медперсоналом и активистами — бьются за сохранение полноценного роддома. На кону — доступность акушерской помощи для тысяч женщин и будущее районной медицины. Разбираемся в ситуации, где с одной стороны — цифры стандартов и приказы из областного центра, с другой — живые истории женщин и пять тысяч подписей под петицией. Подробности в материале vlad.aif.ru.Позиция властей: «это не место для экспериментов»На днях на пресс‑конференции заместитель губернатора Владимирской области Владимир Куимов четко обозначил позицию властей.«Родильное отделение — это не место для экспериментов. Призываю перестать спекулировать на этой теме», — он.Основания для реорганизации, по словам чиновника, серьезные. Главный аргумент властей — отсутствие безопасности.В отделении годами нет круглосуточного дежурства врача-анестезиолога и неонатолога, отсутствуют реанимация для матерей и новорожденных. В год здесь рождается около 200 детей, но за этот же период скорая или реанимация из областного центра выезжала сюда 27 раз. Для властей это тревожный сигнал.Последней каплей стал случай, едва не ставший трагедией. У беременной женщины начались судороги — подозрение на отек мозга. Вместо экстренной связи с областью, врачи в Кольчугино, по словам Куимова, даже не взяли базовые анализы. Ситуацию спасло лишь вмешательство врачей из Владимира.Большинство женщин с осложнениями и так направляют в более оснащенные учреждения Владимира. Новый статус — ургентный зал — позволит оказывать только экстренную помощь в безвыходной ситуации, после чего мать и ребенка будут оперативно перевозить в перинатальный центр.Власти обещают решить транспортные проблемы и организовать «просветительские встречи» для будущих мам. Но для жителей эти слова звучат как формальность.«Мы не просим милости — мы требуем права на жизнь»Жители Кольчугино и района воспринимают эти доводы с горьким сарказмом, говоря об отсутсвии оснащения на протяжении 10 лет.Ксения С., переехавшая в район, в местном паблике Вконтакте.«Мне 42 года. 20 февраля 2025 года в Кольчугинском роддоме я родила долгожданную доченьку... Те, кто говорят, что неонатолога в нашем роддоме нет — нагло врут! Он есть и работает! Есюша закричала именно в его руках».Для местных жителей «ургентный зал» звучит как приговор. Главная проблема — логистика. До ближайшего роддома во Владимире — почти 100 км. В условиях «оптимизированной» скорой помощи, когда на весь район работает полторы машины, ожидание бригады может растянуться на 4-6 часов.Местные жители создали петицию, которую подписали уже более 5 тысяч человек. В ней — четкие требования:сохранить родильное отделение с необходимым финансированием, оборудованием и кадрами;прекратить «оптимизацию», подрывающую доступность медпомощи;провести открытое обсуждение с участием жителей и экспертов.«Дооснастить нельзя закрыть»Закрытие роддома в Кольчугино лишит помощи женщин из Киржача и Юрьев‑Польского, где местные роддома уже закрыты. Заведующая отделением Лариса Кузенкова предупреждает: в ургентном зале просто некому будет оказывать помощь, и это станет местом, где «страшно рожать».Жители предлагают свой вариант запятой в известной фразе: «Дооснастить нельзя закрыть». Они просят сделать роддом филиалом перинатального центра, сохранить уникальный коллектив и дать району шанс на будущее.Законодательное собрание под руководством руководителя фракции «Единая Россия» Вячеслава Картухина для изучения ситуации.Власти настаивают: решение принято ради безопасности рожениц. Жители и медики отвечают: безопасность — это доступность, близость и доверие, а не переезд в чужой город за сотню километров. Пока стороны не слышат друг друга. Но для тысяч женщин Кольчугино и окрестностей этот спор — не о цифрах и стандартах, а о праве рожать там, где им спокойно и где их ждут.Не так давно всю Россию потрясла трагедия в Новокузнецке, где в роддоме погибли 9 младенцев. Известно, что все погибшие младенцы были глубоко недоношенными и с серьезными проблемами здоровья. Властям и правоохранителям все детали и обстоятельства гибели детей. Одно ясно: в современном мире медицинская помощь должна быть качественной, безопасной и доступной. Особенно для детей.