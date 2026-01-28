Сельхозпредприятие «Красногорбатское» в деревне Высоково запустило новый доильно-молочный блок. Он включает доильный зал с современной системой управления молочным стадом и два произведённых в Коврове танка-охладителя вместимостью 15 тонн каждый. На реализацию этого инвестпроекта выделили 156 млн рублей. Сейчас в хозяйстве 650 дойных коров. Новый доильно-молочный блок упростил труд сотрудников и улучшил условия для самих животных.