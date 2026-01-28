Суздальский районный суд вынес приговор 23‑летнему местному жителю, который сел за руль пьяным и без прав — в результате ДТП его пассажир получил тяжелую травму.Молодой человек когда‑то учился водить, но экзамен не сдал и водительского удостоверения не получил. Тем не менее он взял автомобиль ВАЗ‑2112 и поехал в бар во Владимир. Там он познакомился с двумя молодыми людьми, вместе они выпивали.Позже компания решила отправиться в Суздаль. В темное время суток водитель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, разогнал машину до 110 км/ч. Он не смог вовремя среагировать на опасность: впереди двигался автомобиль «Газель», и произошло столкновение.Пассажир ВАЗ‑2112 получил открытую черепно‑мозговую травму. Даже после лечения на его лице остались шрамы. Водитель полностью признал вину. его к 3 годам лишения свободы в колонии‑поселении и к 2 годам запрета на управление транспортными средствами.