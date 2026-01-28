Камчатский край шестой год подряд выступает инициатором крупного межрегионального форума, объединяющего экспертов целого ряда индустрий. Деловая программа VI Форума устойчивого развития пройдет с 17 по 21 февраля 2026 года в Петропавловске-Камчатском. В общей сложности под эгидой форума состоится более 40 деловых мероприятий по трем тематическим блокам: экономика и инвестиции, архитектура и комплексное развитие территорий, туризм и гостеприимство.VI Форум устойчивого развития является сетевым мероприятием Международного туристического форума Путешествуй! – главного национального события в сфере туризма. Мероприятие является одним из главных деловых событий Дальнего Востока. В прошлом году форум собрал более тысячи человек из 21 региона России и представителей зарубежного бизнеса. Поддержку Правительству Камчатского края в организации форума оказывают Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, Фонд Росконгресс и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).В рамках архитектурного трека намечены панельные сессии и круглые столы, посвященные обмену лучшими региональными практиками в области создания центров компетенций, формированию проектов комплексного развития территорий, реализации мастер-планов развития дальневосточных городов. Особое внимание будет уделено вопросам озеленения при реализации проектов городского развития. В фокусе программы также принципы вовлечения жителей в проекты развития территорий, инструменты получения обратной связи.По тематике туризма и гостеприимства в программе форума – более 20 деловых мероприятий, посвященных обмену опытом по широкому спектру вопросов. В их числе – развитие круизного и вездеходного туризма, секреты успеха событийного туризма, тренды развития научно-популярного туризма. В фокусе также вопросы развития туристической инфраструктуры – транспорта, гостиниц, туристических троп. Ряд сессий посвящены актуальным вопросам маркетинга и продвижения территорий и бизнесов.Наконец, тематика экономики и инвестиций охватывает деловые мероприятия, в первую очередь сконцентрированные вокруг вопросов улучшения инвестиционного климата в регионах. Среди направлений, которые планируется рассмотреть, – государственная поддержка инвестиционной деятельности, практика работы институтов развития, стратегия привлечения средств частного бизнеса в экономику и социальную сферу муниципалитетов и другие темы.Программа мероприятий VI Форума устойчивого развития публикуется на сайте www.forumkamchatka.ru. Участие в форуме бесплатное для зарегистрированных гостей. Мероприятия форума будут транслироваться в режиме онлайн на официальном сайте и в публикациях партнерских СМИ.