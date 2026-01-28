Владимир продолжает справляться с последствиями обильного снегопада, который начался в ночь на вторник, 27 января, и не прекращался почти весь день. Сегодня, 28 января, в городе вновь снег. По прогнозам синоптиков, неблагоприятная погода сохранится до завтра, 29 января.За первый день снежного шторма расчистили дороги, по которым ходит общественный транспорт, остановки, пешеходные переходы, подходы к больницам и школам.К уборке привлекли 88 рабочих и 91 единицу техники от муниципального «Центра управления городскими дорогами» (ЦУГД), 63 рабочих и 11 единиц техники от МКУ «Зелёный город» — они очищали общественные пространства, а также 820 дворников и 65 единиц техники — занимались дворами многоквартирных домов. Кроме того, бригады продолжали снимать снег с кровель и сбивать сосульки, в администрации города.Предприятиям бытового обслуживания раздали 517 памяток с правилами зимней уборки. Инспекторы выдали 130 предостережений и 2 предписания за нарушения.В ближайшее время предстоит усилить уборку снега на остановках, пешеходных переходах и у социальных учреждений и очистить парковки возле больниц.