Трагедия случилась в апреле 2025 года.

Судогодский районный суд приговорил к реальному сроку 45‑летнего жителя Татарстана, виновного в смертельном ДТП. Мужчину признали виновным по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ — за управление автомобилем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.Трагедия случилась в апреле 2025 года. Водитель, работавший в строительной организации, вместе с коллегами ехал в Брянскую область в служебную командировку на «Ладе Гранте».На 244‑м километре трассы М‑12 «Восток» (участок Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень в Судогодском районе) водитель, двигаясь со скоростью около 110 км/ч, нарушил правила: выбрал небезопасную дистанцию и врезался в грузовой автомобиль «MERCEDES‑BENZ ACTROS» с полуприцепом «KOGEL $24‑1», который ехал в том же направлении.Пассажир «Лады Гранты» скончался от полученных травм еще до приезда скорой помощи, в прокуратуре.Медицинское освидетельствование показало, что концентрация этилового спирта в крови водителя превысила предельно допустимую норму более чем в 4 раза. При этом сам мужчина полностью не признал вину — он отрицал, что употреблял алкоголь. Однако государственный обвинитель представил суду доказательства, опровергающие его слова.Суд назначил виновному наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии‑поселении, а также лишение права управлять транспортными средствами на 2 года. Кроме того, суд удовлетворил иск супруги погибшего: с осужденного взыщут 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.Приговор пока не вступил в законную силу.