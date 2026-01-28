Во Владимирской области на четвертой неделе января (19–25 января 2026 года)зафиксировали разнонаправленные тенденции в распространении респираторных инфекций: заболеваемость ОРВИ снизилась, а число случаев COVID‑19, напротив, выросло.За неделю за медицинской помощью из‑за симптомов ОРВИ обратились 7 593 человека, из них 2 354 — в городе Владимире. По сравнению с предыдущей неделей показатель заболеваемости упал на 7,1 %. Особенно заметно снижение в возрастной группе 3–6 лет.Лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области» провела 582 исследования, чтобы отследить, какие вирусы циркулируют среди населения. лидирует вирус гриппа А (H3N2).На фоне спада ОРВИ наблюдается тревожная динамика по COVID‑19. За отчетную неделю лабораторно подтвердили 75 случаев заражения — это на 26,7 % больше, чем неделей ранее.Медики призывают жителей региона соблюдать меры профилактики: чаще мыть руки, избегать массовых скоплений людей, носить маски в общественных местах и своевременно обращаться к врачу при появлении симптомов респираторной инфекции.