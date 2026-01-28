Во Владимирской областной детской клинической больнице (ОДКБ) врачи провели успешную операцию мальчику с редким и сложным заболеванием глаза — гигантским халязионом правого нижнего века.Мальчик поступил в больницу с длительным воспалением века. Проблема возникла на фоне юношеских угрей. Сначала ребенку назначили консервативное лечение — но, несмотря на все усилия врачей, воспаление продолжало прогрессировать.У детей заболевание часто тянется месяцами и нередко возвращается даже после исчезновения симптомов. Иногда халязион прорывается сам, но чаще требуется помощь врача.— капли, мази, гигиенические процедуры и меры по укреплению иммунитета. Но когда консервативная терапия не дала результата, было принято решение об операции.Специалисты использовали лазер — это позволило провести вмешательство практически бескровно, свести к минимуму риск осложнений, обеспечить быстрое восстановление.