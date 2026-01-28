Ходит "новый русский" по гастроному, товары разглядывает, выбирает. Зовет он продавщицу:
- Слышь, сестра, а вот тут такое красненькое, это у тебя че?
- Это прекрасные яблоки. Будете брать? Сколько вам взвесить?
- Ты мне давай 10 килограммов, заверни каждое в салфеточку и ленточкой розовой обвяжи!
Та аж обалдела:
- Да как вам...
- Не дребезди, все оплачиваю!
Долго ли, коротко ли, но завернула, обвязала. Тот дальше смотрит.
- А вот это такое синенькое, помельче такое, это оно у тебя че?
- Сливы.
- Ты вот че, давай тоже 10 килограммов, в салфеточку каждую заверни и голубой ленточкой обвяжи!
- Э-ээ...
- Давай, давай, сестра, не базарь, оплачиваю!
Завернула, бедная, обвязала. А "новый русский" дальше глазами по прилавкам шарит.
- А вот это...
- Это изюм. Но он н
еще анекдот!