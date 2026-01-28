Во Владимирской области скоро начнется судебный процесс по делу об убийстве: перед судом предстанет житель города Струнино, обвиняемый в жестоком расправе над знакомым.следственного отдела по городу Александров СУ СК России по Владимирской области, фигурантом дела стал мужчина 1996 года рождения. Его обвиняют по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).Трагедия разыгралась 21 ноября 2025 года. Обвиняемый пришел в гости к знакомому в квартиру в квартале Дубки (Струнино). В квартире также находился ещё один мужчина — 1978 года рождения.Во время распития спиртных напитков между гостями вспыхнул конфликт. Обвиняемый набросился на оппонента и жестоко избил его на кухне: по данным следствия, он нанес потерпевшему не менее 29 ударов кулаками и ногами по голове и телу.Хозяин квартиры пытался урезонить драчуна словами, но безуспешно — в итоге он ушел спать. На следующий день мужчина обнаружил, что его гость скончался.