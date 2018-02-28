Экипаж длительной экспедиции МКС вернулся на Землю. Спускаемая капсула совершила посадку в заданном районе, в полутора сотнях километрах от города Жезказган в Казахстане. Российский космонавт Александр Мисуркин и его американские коллеги Марк Ванде Хай и Джо Акаба чувствуют себя нормально.

Экипаж длительной экспедиции МКС вернулся на Землю. Спускаемая капсула совершила посадку в заданном районе, в полутора сотнях километрах от города Жезказган в Казахстане. В ЦУПе сообщили, что российский космонавт Александр Мисуркин и его американские коллеги Марк Ванде Хай и Джо Акаба чувствуют себя нормально. Дома они не были почти полгода.Они не были на Земле 168 суток. Космонавтов буквально поднимают на руки, эвакуируя из аппарата "Союз МС-06". Корабль сел в казахстанских степях, в Карагандинской области. Уже накануне в вероятных точках приземления дежурили спасатели. Приземление прошло в штатном режиме."В 5:32 совершил посадку спускаемый аппарат — все было штатно", — сообщил Александр Калери, руководитель научно-технического центра "Энергия".К полету домой были долгие часы подготовки на орбите: тренировки, сбор грузов, которые должны были вернуться на землю вместе с космонавтами. В 02:08 "Союз" отстыковался от МКС. Это очень важный момент всей операции, космонавты и сотрудники Центра управления полетами предельно сосредоточены. Но даже тут есть место приметам. Рядом с одной из сотрудниц в качестве талисмана папка с изображением любимого художника Ван Гога."Операция стыковки и спуска — это одна из самых сложных операций полета, работает много систем, поэтому мы всегда готовы к различным ситуациям. Хорошо, когда техника работает штатно", — говорит Александр Калери, руководитель научно-технического центра "Энергия".Аппарат начал снижаться. При входе в атмосферу, космонавты испытывали значительные перегрузки — примерно 4 единицы. В этот момент, говорят специалисты, на человека будто давит несколько центнеров. На высоте примерно в 10 км был выпущен парашют, а у самой земли сработали двигатели мягкой посадки. В ЦУПе новости встретили аплодисментами гости из НАСА.На станции остался экипаж Антона Шкаплерова. В честь окончания миссии командира Мисуркина космонавты по морской традиции даже ударили в корабельный колокол.В эту экспедицию был обновлен российский рекорд пребывания в открытом космосе — 8 часов 13 минут. Позади работа на МКС, в том числе, обновление приборов связи и выполнение научных исследований. А впереди у экипажа восстановление после полета и долгожданные встречи с семьями.