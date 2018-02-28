Певец признался, что его провоцировали. Но опыт оказался интересным.

Певец признался, что его провоцировали. Но опыт оказался интересным.Интервью музыканта Леонида Агутина видеоблогеру Юрию Дудю наделало много шума. Артист там так и сыпал откровениями – рассказывал, как после адской попойки подрался в американском стриптиз-клубе, вспоминал о секс-игрищах с женой. "Я решил, что нужно поэкспериментировать в ванной, и чуть свою жену не утопил. Вот это было смешно. Еле откачал, правда. Есть что вспомнить", – например, признался артист. Словом, резонанс был большой у этого интервью. А как сам певец его оценивает?"Очень популярный в Интернете и, что уж там говорить, талантливый молодой журналист, – поделился впечатлением от встркечи Леонид. – Уже знаковая фигура нынешнего времени. Пошел не совсем на свое поле. Я не диссидент, не рок, не рэп и не отчаянный матершинник. В общем, ничего во мне честного. Признаюсь – согласился, из-за того, что передача очень популярна. Конечно же, не обошлось без провокаций, скользких тем и политических вопросов, обсуждать которые, я ненавижу. Как следствие, получил кучу негатива, хотя сам Юра – человек вежливый и воспитанный. Просто, для всех хорошим быть невозможно"."Если уж быть совсем честным, очень хотелось посмотреть, как это бывает. Разок почувствовать это на себе, когда за сутки передачу с твоим участием сморят 3000000 человек и ставят 70000 лайков. Правда, еще и 10000 дизлайков. Но ведь и эти люди получили удовольствие. Потому что не любить, раздражаться и считать себя умнее – это тоже эмоция. Главное, что я такого должен был спеть, чтобы в you tube меня столько народу за сутки посмотрело?! Нет у меня таких эпатажных песен.", – резюмировал артист.