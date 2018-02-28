Певец признался, что его провоцировали. Но опыт оказался интересным.
Певец признался, что его провоцировали. Но опыт оказался интересным.
Интервью музыканта Леонида Агутина видеоблогеру Юрию Дудю наделало много шума. Артист там так и сыпал откровениями – рассказывал, как после адской попойки подрался в американском стриптиз-клубе, вспоминал о секс-игрищах с женой. "Я решил, что нужно поэкспериментировать в ванной, и чуть свою жену не утопил. Вот это было смешно. Еле откачал, правда. Есть что вспомнить", – например, признался артист. Словом, резонанс был большой у этого интервью. А как сам певец его оценивает?
"Очень популярный в Интернете и, что уж там говорить, талантливый молодой журналист, – поделился впечатлением от встркечи Леонид. – Уже знаковая фигура нынешнего времени. Пошел не совсем на свое поле. Я не диссидент, не рок, не рэп и не отчаянный матершинник. В общем, ничего во мне честного. Признаюсь – согласился, из-за того, что передача очень популярна. Конечно же, не обошлось без провокаций, скользких тем и политических вопросов, обсуждать которые, я ненавижу. Как следствие, получил кучу негатива, хотя сам Юра – человек вежливый и воспитанный. Просто, для всех хорошим быть невозможно".
"Если уж быть совсем честным, очень хотелось посмотреть, как это бывает. Разок почувствовать это на себе, когда за сутки передачу с твоим участием сморят 3000000 человек и ставят 70000 лайков. Правда, еще и 10000 дизлайков. Но ведь и эти люди получили удовольствие. Потому что не любить, раздражаться и считать себя умнее – это тоже эмоция. Главное, что я такого должен был спеть, чтобы в you tube меня столько народу за сутки посмотрело?! Нет у меня таких эпатажных песен.", – резюмировал артист.