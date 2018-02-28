Камни-подснежники и бордюры-невидимки: центр Москвы стал для водителей скрытой полосой препятствий. Поездки по некоторым улицам могут закончиться серьезными повреждениями автомобиля, а где-то и вовсе травмами. Кто виноват в этих авариях: невнимательность самих водителей или неудачное решение дизайнеров?

Камни-подснежники и бордюры-невидимки: центр Москвы стал для водителей скрытой полосой препятствий. Поездки по некоторым улицам могут закончиться серьезными повреждениями автомобиля, а где-то и вовсе травмами. Кто виноват в этих авариях: невнимательность самих водителей или неудачное решение дизайнеров?Бульварное кольцо, поздний вечер. Таксист решает обогнать идущий впереди трактор, как вдруг машину подкидывает, и она врезается в ограждение. На видео не разберешь, но водитель въехал в этот бордюр, который и днем едва отличишь от колеи из снега и грязи.- Я видел, как человек решил объехать. В результате два колеса вынес, и пока трактор не приехал, его не вытащили.Зачем здесь нужен бордюр, вполне очевидно: чтобы машины не выезжали на трамвайные пути. Но почему его нужно было делать таким незаметным, удивляются автомобилисты.- Может быть больше его сделать? Можно не заметить под снегом покарябать порог.Припорошенность снегом другого бордюра — на Садовом кольце — стоила Анастасии двух колес.- Вот имеется повреждение, скол от наезда, который был выбит колесом автомобиля.Вот тот самый злосчастный бордюр. Как видно, в длину он совсем крохотный, однако довольно высокий. И если сейчас, пока светло, его несложно заметить, то в темное время суток или во время снегопада он легко сливается с остальной дорогой.Каменные зубцы на Садовом разделяют парковочные карманы, чтобы автомобилистам было проще ориентироваться при поиске стоянки. Но учитывая плотный поток на кольце, водители постоянно трутся о выпирающие бордюры.- Об него очень часто бьются колеса, это реально. Я из-за этого уже ремонтировала колесо.- Я вот сейчас парковалась, если машина низкая, то он чувствуется.В Центре организации движения отмечают, что об опасных участках знают. На Бульварном кольце уже установили яркие столбики."Водители не видели этого бордюра, наезжали на него и случались ДТП. К счастью человеческих жертв не было. Как только это было выяснено, Центром организации дорожного движения были установлены столбики, чтобы обозначить начало этого бордюра", — сообщил Александр Евсин, заместитель руководителя ЦОДД.А вот автоэксперты настаивают, что выделять бордюры нужно более ярко. Столбики может точно также замести снегом."Здесь можно обыграть его малыми архитектурными формами, может быть газоны, может быть повышенные дополнительные бордюры, поставить знак с дополнительным шевроном, который будет указывать на небольшое препятствие, которое здесь находится", — считает Александр Шумский, руководитель экспертного центра Probok.net.Бордюры на Садовом и Бульварном кольцах появились совсем недавно после благоустройства по программе "Моя улица". Обо всех обнаруженных опасных участках просят сообщать в ЦОДД. Те же, чьи машины уже пострадали от камней-неведимок, надеются получить компенсацию от дорожных служб."Считаем, что ненадлежащим образом оформлена разметка в данном участке, здесь отсутствует полоса, которая непосредственно указывает на наличие бордюра. А виновность уже будет определять суд", — объясняет Анастасия Апухтина-Агеичкина.