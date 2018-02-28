В среду, 28 февраля, шесть человек погибли и 23 получили ранения при столкновении пассажирского автобусу и грузовика на скоростной автотрассе в уезде Синтай (провинция Хэбэй, Китай).

В среду, 28 февраля, шесть человек погибли и 23 получили ранения при столкновении пассажирского автобусу и грузовика на скоростной автотрассе в уезде Синтай (провинция Хэбэй, Китай). Такие данные сообщает информационное агентство Xinhua.Авария произошла рано утром, передает ТАСС. Два человека погибли на месте, еще четыре скончались позднее в больнице. Остальным врачи оказывают необходимую помощь. Дорожная полиция начала расследование обстоятельств случившегося.