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<a href="http://33live.ru/novosti/28-02-2018-mercedes-vezet-v-zhenevu-samuyu-moshhnuyu-versiyu-pikapa-x-class.html" target="_blank">Mercedes везет в Женеву самую мощную версию пикапа X-Class</a> - Премьера пикапа Mercedes-Benz X-Class состоялась еще в июне прошлого года, однако его флагманская модификация с могучей дизельной шестеркой дебютирует только сейчас: новый X-Class 350d 4Matic предстанет во всей красе на автосалоне в Женеве в начале марта.