Атлетическая комиссия штата Калифорния (CSAC) вынесла первый вердикт по делу Джона Джонса, экс-чемпиона ведущей американской Лиги смешанных единоборств UFC. Спортсмену не удалось доказать, что анаболический стероид туринабол попал в его организм случайно.

Атлетическая комиссия штата Калифорния (CSAC) вынесла первый вердикт по делу Джона Джонса, экс-чемпиона ведущей американской Лиги смешанных единоборств UFC. Спортсмену не удалось доказать, что анаболический стероид туринабол попал в его организм случайно.В итоге чиновники CSAC постановили отозвать бойцовскую лицензию атлета и оштрафовать его на 205 тыс. долларов, сообщает сайт Карате.Ru. Исполнительный директор комиссии Энди Фостер рекомендовал CSAC не восстанавливать Джонсу лицензию, покуда не истечет срок дисквалификации Антидопингового агентства США. При этом USADA пока не вынесло своего вердикта по этому делу.Как уже сообщали 33Live.RuRu, положительная допинг-проба на туринабол была взята в июле прошлого года за день до матч-реванша с Дэниелом Кормье. Джонс нокаутировал соперника и вернул себе пояс чемпиона UFC. Но впоследствии результат боя изменили на "несостоявшийся", а пояс вернули Кормье. Теперь, скорее всего, Джонса отстранят от боев на какое-то время.