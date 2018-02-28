1 марта в прокат выходит один из самых ожидаемых фильмов весны - аниме Мэри и ведьмин цветок, снятый режиссером Хиромасой Ёнэбаяси. Но еще до премьеры фильм оброс слухами и литературоведческими спорами.

1 марта в прокат выходит один из самых ожидаемых фильмов весны — аниме "Мэри и ведьмин цветок", снятый режиссером Хиромасой Ёнэбаяси. Но еще до премьеры фильм оброс слухами и литературоведческими спорами.История литературы знает много примеров внезапного успеха, обрушившегося на писателя после выхода книги. К их числу принадлежит и Джоан Роулинг — автор серии романов о Гарри Поттере. В таких случаях часто рождаются сомнения — не заимствовал ли писатель у кого-то идеи? Но британскую писательницу нельзя обвинить в плагиате. Роулинг следовала литературной традиции предшественников, среди которых — Мэри Стюарт, автор рассказа "Маленькая метла". На этой сказке и основана картина "Мэри и ведьмин цветок".Как оказалось, аналог Хогвартса можно найти и в советской литературе. "В повести "Понедельник начинается в субботу" братьев Стругацких нет школы, но есть научно-исследовательский институт чародейства и волшебства. И дальше мы можем либо гоняться до скончания века за Роулинг с криком, что и она нам тоже должна, или же мы можем радоваться, что наши фантасты были одними из первых, кто заложил эту традицию", — говорит доцент РГГУ Мария Штейнман.Действие в "Гарри Поттере" и "Маленькой метле" происходит в школах чародейства и волшебства. Но если в рассказе Стюарт не было прямых указаний на современные реалии, то волшебный мир "Гарри Поттера" вписан в реальный мир и сосуществует с ним.Важный атрибут юных волшебников Мэри и Гарри – это метла. В мире, куда попадает Мэри, у каждой метлы есть свои характеристики, в книге у Стюарт дается даже инструкция по уходу за летательным аппаратом.Мария Штейнман из РГГУ продолжает: "Если уж говорить о практически прямом заимствовании, это — тема выбора или покупки метлы. Это прямо один в один. Наша героиня, попадая в эту условную колдовскую школу, обращает внимание на метлу. Там есть наставник, который учит летать на метле".Если Джоан Роулинг и использовала сюжетные элементы из "Маленькой метлы", то обогатила их, вдохнула новую жизнь. У Стюарт есть мотив запретного леса, где живут волшебные звери, и линия о попытке создания новых существ. Эту тему Роулинг воплотила в "Фантастических тварях".Главное, что есть в обеих книгах – схожая идейная основа. Герой проходит определенный путь, и в конце ему нужно сделать выбор. Ведь даже в волшебном мире все зависит от человека.