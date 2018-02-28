Самый северный в мире населенный пункт Лонгйир поистине считается одним из самых уникальных мест Норвегии. В городе имеется закон, который запрещает умирать на его территории.

Самый северный в миренаселенный пункт Лонгйир поистине считается одним из самых уникальных местНорвегии. В городе имеется закон, который запрещает умирать на его территории.Лонгйир – это крупнейшее поселение и административный центрпровинции Свабальд с населением 2040 человек. Местные жители постоянно подверженыопасности. Защита от белых медведей для них является обыденностью. Например,каждый студент университета в первый день учится правильно стрелять в полярногозверя, сообщает портал technology.org. А еще в провинции высока вероятность заразиться пандемией гриппа,образцы которой былинайдены у останков людей, умерших еще в 1918 году. Тогда эпидемия унесла жизнипяти процентов населения. Вседело в том, что в условиях вечной мерзлоты трупы совершенно не разлагаются естественнымпутем, поэтому захоронить их традиционными методами не представляетсявозможным. Более того, тела усопших привлекают внимание хищников,которые и без тогодоставляют местному населению массу хлопот.Конечно, местные власти могли бы принять специальных закон о кремации иразвеивании праха на острове, но было найдено более простое и практичное решение – законодательнозапретить смерть на территории города. Для норвежцев такое решение невызвало особого удивления, так как температура в Лонгйире настолько низка,что приходится применять взрывчатки, чтобы доставать заледеневшие тела и увозить их за пределыполярного архипелага. Захоронение было также запрещено сцелью сохранения будущего генофонда Норвегии: нынешние вирусы, исследование которых еще тольковедется, могут не представлять серьезной угрозы сейчас,но вызвать серьезныетрудности через пару десятков лет.Существует ряд других любопытных законовЛонгйира. Так, например, запрещено заводить кошек из-за сложности условийих содержания на острове. Также для местных жителей установлен лимит напокупку алкоголя, так как его трудно доставлять в магазины из-загеографиеского расположения. Кроме того, каждый горожанин обязаниметь при себе ружье, если он находится на улице: полярные медведиубили немало людей на территории Лонгйира.