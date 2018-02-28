Высотные здания перестали быть диковинкой для Москвы и заняли значительное место в облике современной столицы.

Уже не первый год в Москве строят высотные здания. Самый яркий пример — это "Москва-Сити", где возведены наиболее заметные небоскребы. Но, помимо "Москва-Сити", в российской столице построено много жилых комплексов, высота которых более 30 этажей. Такие дома зачастую представляют собой не только настоящие произведения архитектурного искусства, но и в каком-то смысле технологические шедевры. Представьте, например, насколько сложно обеспечить равномерную и стабильную подачу воды на высоту более 70 метров.В общем, высотные здания перестали быть диковинкой для Москвы и заняли значительное место в облике современной столицы. Вот как выглядит ТОП-4 жилых комплексов бизнес-класса в Москве с самой высотной застройкой по версии экспертов компании "Инком-Недвижимость".№1 рейтинга — ЖК "Пресня Сити"Высота здания - 44 этажаКомплекс бизнес-класса является многофункциональным и расположен недалеко от Кремля — расстояние 4 километра. Если говорить об архитектурном облике, то застройщик решил продолжить традиции высотных домов Нью-Йорка. Отличительная черта этого жилого комплекса: эффектная входная группа, четкие линии фасадов с декоративными элементами в неоклассическом стиле и просторное фойе.№2 рейтинга — ЖК "Триколор"Высота здания - 41 этажГлавный плюс этого высотного жилого комплекса заключается в том, что он не только близко расположен к метро, но также недалеко от таких крупных магистралей как Шереметьевская улица, Проспект Мира и Ботаническая улиц. Плюс ко всему, в этом районе имеется уж сформированная развитая инфраструктура. Одна из главных "фишек" проекта —панорамные виды из окон.Больше фотографий объекта можно найти здесь№3 рейтинга — ЖК "Дирижабль"Высота здания - 40 этажейГлавная "фишка" этого жилого комплекса — вертолетная площадка на крыше. На нее действительно могут приземляться различные вертолеты — от транспорта МЧС до частных "Робинсонов". Уникальное архитектурное решение. Квартиры свободной планировки.№4 рейтинга — ЖК "Долина Сетунь"Высота здания - 38 этажейНаиболее приметная "фишка" проекта — инженерия жилого комплекса включает самые современные технологические разработки в области обеспечения комфорта и безопасности жителей. Более того, все существующие в доме системы функционируют в автоматическом режиме. А специальная диспетчерская осуществляет круглосуточный контролем в режиме он-лайн.Больше фотографий объекта можно найти здесь