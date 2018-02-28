После утечки фотографий новой а-шестой не заставил себя ждать и официальный дебют новинки. Живая премьера Audi A6 восьмого поколения состоится в Женеве, но вся информация о ней уже раскрыта: в новой генерации Audi A6 стал немного крупнее и гораздо технологичнее предшественника.

После утечки фотографий новой "а-шестой" не заставил себя ждать и официальный дебют новинки. "Живая" премьера Audi A6 восьмого поколения состоится в Женеве, но вся информация о ней уже раскрыта: в новой генерации Audi A6 стал немного крупнее и гораздо технологичнее предшественника.