Гонки с полицией устроил 28-летний омский рецидивист, не в первый раз катавшийся по городу без прав и в пьяном виде. Остановить его удалось только после стрельбы по колесам, но салон своего BMW молодой человек покидать не спешил, так что вытащить его удалось только силой.

Гонки с полицией устроил 28-летний омский рецидивист, не в первый раз катавшийся по городу без прав и в пьяном виде. Остановить его удалось только после стрельбы по колесам, но салон своего BMW молодой человек покидать не спешил, так что вытащить его удалось только силой, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Камера наблюдения зафиксировала дорожные пируэты анархиста, который с большим трудом припомнил, сколько же раз его ловили стражи порядка.Началось же все со звонка в полицию взволнованного жителя поселка Армейский, сообщившего, что трое пьяных мужчин на черном BMW попытались украсть продукты из супермаркета. Служители закона действительно обнаружили на парковке перед магазином иномарку, водитель которой отрабатывал различные маневры. Попытки остановить его успехом не увенчались, поскольку молодой человек вдавил педаль газа в пол и ушел в отрыв. Заметив, как водитель лихо проскакивает пешеходные переходы, инспекторы сделали два предупредительных выстрела, а потом открыли огонь по колесам.Остановив в конце концов BMW, сотрудникам ДПС пришлось еще немало потрудиться, чтобы вытащить нарушителя наружу — тот заблокировал двери и отказывался покидать салон. Причина такого поведения объяснялась не только воздействием алкоголя, но и взглядами, которых придерживается неоднократно судимый молодой человек."Постоянно задерживали. Просто выпью и люблю кататься. У меня и не было водительских прав никогда. Я же не летел как сумасшедший, просто ездил спокойно, не пропускал пешеходов. А-а-а, много чего установлено, всяких законодательств, и чего, все их соблюдать?!" — недоумевал он в отделе полиции.Водительских прав он действительно никогда не имел, что, впрочем, не мешало ему кататься по городу за рулем разнообразных машин. Сам анархист вспомнил о четырех задержаниях, после которых у него изымали транспортное средство.