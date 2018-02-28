Главным следственным управлением СК России завершены следственные действия по уголовному делу в отношении жительницы Магаданской области, обвиняемой в неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, мошенничестве при получении выплат и причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

Главным следственным управлением СК России завершены следственные действия по уголовному делу в отношении жительницы Магаданской области, обвиняемой в неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, мошенничестве при получении выплат и причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.По словам официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко, женщина в период до 29 декабря 2008 года придумала способ нажиться за счет госбюджета. Для этого она разработала схему получения пособий и других социальных выплат, предусмотренных законодательством о защите инвалидов.Вместе с мужем, которого она не посвятила в свои планы, обвиняемая образовала приемную семью и установила опеку над малолетним жителем Магадана, оставшимся без попечения родителей.Затем, реализуя свой жестокий умысел, лишая несчастного ребенка питания и необходимых лекарств, она добилась появления у мальчика появления симптомов заболевания желудочно-кишечного тракта.После этого подозреваемая настояла, чтобы больному была установлена инвалидность – для выплаты пособия и иных социальных выплат. Для этого она почти 7 лет продолжала поддерживать тяжелое состояние ребенка.В итоге, по данным следствия, преступница с 13 ноября 2010 по 15 августа 2017 путем обмана похитила из федерального бюджета более полутора миллионов рублей. Имущественный ущерб оценивается в более двух с половиной миллионов рублей.Что касается ребенка, то у него развилось тяжелое заболевание, связанное с крайним истощением, поскольку опекунша кормила его только для того, чтобы он раньше времени не умер.