Россиянина Романа Селезнева, осужденного в Соединенных Штатах Америки за кибермошенничество, перевели в тюрьму в городе Батнер (штат Северная Каролина) с более мягкими условиями содержания.

Россиянина Романа Селезнева, осужденного в Соединенных Штатах Америки за кибермошенничество, перевели в тюрьму в городе Батнер (штат Северная Каролина) с более мягкими условиями содержания. Об этом СМИ сообщил его адвокат Игорь Литвак.Считается, что это очень хорошая тюрьма. В ней хорошая больница, есть библиотека. Роману там можно гулять, а также заниматься спортом. По мнению защитника, эта тюрьма входит в десятку лучших федеральных тюрем, которые есть в Америке.Пенитенциарное учреждение называется "Батнер», как и город, передает ТАСС. Ранее Роман Селезнев отбывал наказание в тюрьме USP Atlanta в городе Атланта (штат Джорджия). В "Батнер" его перевели в конце января текущего года. Как подчеркнул адвокат, это намного лучше, чем то, что было в USP Atlanta.