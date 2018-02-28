Однокомнатные квартиры востребованы благодаря минимальному бюджету покупки и ликвидности.

Как сообщают аналитики компании "НДВ-Недвижимость", среди покупателей жилья в сегментах стандарт и комфорт популярны однокомнатные квартиры. Их доля в общей структуре спроса составляет около половины.Средние колебания от одного квартала к другому находятся в пределах 1-2%. Однокомнатные квартиры востребованы благодаря минимальному бюджету покупки и ликвидности.А вот двухкомнатные квартиры востребованы среди 36% покупателей, на трехкомнатные квартиры приходится 13%. Доля многокомнатных квартир, составляющих узкий сегмент рынка, находится на уровне 2%.