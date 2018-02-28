В плане-графике у РК Строй на этот год последние 29 домов, остальные уже построены.

До конца нынешнего года планируется завершить строительство последних 29 проблемных домов ГК "СУ-155". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Михаил Мень."Работа по достройке домов "СУ-155" в стране идет успешно. В плане-графике у "РК Строй" на этот год последние 29 домов, остальные уже построены, а это жилье для 21 тысячи семей", — заявил Михаил Мень.В свою очередь, председатель совета директоров АКБ "Российский капитал", который выступает санатором "СУ-155", Михаил Кузовлев добавил, что проблемные дома у компании находились в 14 регионах Российской Федерации.Изначально насчитывалось 130 объектов, из которых 101 уже достроен. По оставшимся домам существуют около 7 тысяч обманутых дольщиков.