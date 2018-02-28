До бесконечности терпеть обстрелы, которые ведут из Восточной Гуты террористы, Россия не будет. Это предупреждение сделал президент Владимир Путин после встречи с канцлером Австрии Себастьяном Курцем на пресс-конференции в Кремле.

До бесконечности терпеть обстрелы, которые ведут из Восточной Гуты террористы, Россия не будет. Это предупреждение сделал президент Владимир Путин после встречи с канцлером Австрии Себастьяном Курцем на пресс-конференции в Кремле.Глава российского государства подчеркнул, что из Восточной Гуты постоянно ведутся обстрелы. При этом в некоторые дни боевики наносят от 50 до 80 ракетных и минометных ударов. Об этом, подчеркнул Путин, в России отлично знают, поскольку мины падают даже на территории российского посольства и торгпредства в Дамаске.Пресс-конференцию в прямом эфире транслировал телеканал "Россия 24".Владимир Путин на ней подчеркнул, что ситуация в Сирии сложная, а перспективы решения проблем в этой стране зависят от сторон конфликта, от их внутреннего желания добиться урегулирования, достичь его и сохранить территориальную целостность и единство своей страны.При этом Путин подчеркнул, что очень важно влияние стран региона и других мировых игроков.