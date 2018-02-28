Самолет Airbus A319 авиакомпании Уральские авиалинии совершил вынужденную посадку в Красноярске. Он летел по маршруту Чита – Москва. Об этом сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.

Самолет Airbus A319 авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил вынужденную посадку в Красноярске. Он летел по маршруту Чита – Москва. Об этом сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.По ее словам, вынужденная посадка по техническим причинам была произведена в 05 часов 50 минут по московскому времени. Пассажиров планируется отправить в пункт назначения резервным бортом. Вылет резервного борта запланирован на 11 часов 30 минут по Москве, уточнила Горбунова, передает "Интерфакс".На борту в момент аварии находились 77 пассажиров. Посадка прошла благополучно. Для вылета пассажиров будет предоставлен резервный борт. Планируемое время прибытия в Москву 16 часов 45 минут.Экипаж самолета вынужден был прервать рейс из-за неисправности двигателя. Она не позволяла продолжить полет до аэропорта назначения. Командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в аэропорту Красноярска.