Рейтинг был составлен по данным броней гостиниц и апартаментов для проживания с 7 по 12 марта.

Близится 8 марта, а, значит, многие люди намереваются отправиться пусть и в небольшое, но путешествие. Сейчас популярны непродолжительные поездки по России.И вот, согласно данным комитета по развитию туризма, первую строчку рейтинга самых популярных городов для путешествий на 8 марта занял Санкт-Петербург. Этот рейтинг был составлен по данным броней гостиниц и апартаментов для проживания с 7 по 12 марта.Надо заметить, что также в десятку самых популярных городом по этому показателю вошли Москва, Казань, Сочи, Екатеринбург, Ярославль, Псков, Сергиев Посад, Выборг и Тверь. Но лидерство Санкт-Петербурга в этом рейтинге бесспорно — город на Неве выбирает каждый пятый турист.