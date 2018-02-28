Блогер Алекс Лесли (Александр Кириллов), который был задержан в тайском городе Паттайя вместе с несколькими участниками нелегального секс-тренинга, попросил у США предоставить ему и другим задержанным россиянам политическое убежище.

Блогер Алекс Лесли (Александр Кириллов), который был задержан в тайском городе Паттайя вместе с несколькими участниками нелегального "секс-тренинга", попросил у США предоставить ему и другим задержанным россиянам политическое убежище, сообщает РИА Новости.Алекс Лесли написал в консульство США в Таиланде."В Таиланде нас схватила тайская полиция, и теперь они хотят экстрадировать нас обратно в Россию. Мы просим вас предоставить нам политическое убежище и защитить нас как можно скорее, так как у нас есть очень важная для США информация, и мы очень сильно рискуем нашими жизнями", — говорится в тексте.Ранее сообщалось, что полиция Паттайи задержала Кириллова, Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку) и еще восемь человек за проведение нелегального "секс-тренинга". В среду Кириллова, Вашукевич и еще нескольких участников нелегального "секс-тренинга" перевели в иммиграционную тюрьму в Бангкоке.Настя Рыбка сообщила на своей странице в "Инстаграме", что готова предоставить американской прессе информацию о связях РФ с президентом США Дональдом Трампом и бывшим главой его предвыборного штаба Полом Манафортом в обмен на свое освобождение из тюрьмы Таиланда. Она добавила, что может предоставить информацию любой стране, которая сможет совершить ее выкуп из тюрьмы.Все десять арестованных, среди которых восемь россиян, одна гражданка Белоруссии и один гражданин Латвии, обвиняются в нелегальной трудовой деятельности на территории Таиланда. По закону им грозит тюремное заключение сроком до двух лет и/или штраф до трех тысяч долларов, депортация из Таиланда в страну гражданства и внесение в черный список с запретом въезда в страну.В середине февраля Кириллов и Вашукевич вместе с еще несколькими арестованными "тренерами" были временно освобождены судом под залог, однако позже их задержала иммиграционная полиция в связи с аннулированием их разрешений на пребывание в Таиланде.Дело организаторов секс-тренинга началось с того, что российский бизнесмен Олег Дерипаска подал иск против Вашукевич и Кириллова, которые опубликовали в соцсетях его фотографии и тайно записанные разговоры.