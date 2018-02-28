Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что два центральных защитника национальной команды Георгий Джикия и Виктор Васин, скорее всего, пропустят ближайший чемпионат мира. Оба футболиста выбыли на продолжительный срок из-за повреждения связок колена.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что два центральных защитника национальной команды Георгий Джикия и Виктор Васин, скорее всего, пропустят ближайший чемпионат мира. Оба футболиста выбыли на продолжительный срок из-за повреждения связок колена.Спартаковец Георгий Джикия получил травму в январе в контрольном матче. Армеец Виктор Васин повредил колено в ответной встрече Лиги Европы с белградской "Црвеной Звездой". Георгий был успешно прооперирован и восстанавливается после травмы. Сам футболист надеется, что успеет выздороветь к чемпионату мира."Шанс, что Георгий и Виктор пропустят чемпионат мира – велик. Больше шансов, что они не попадут на чемпионат мира, чем попадут. Будем следить за тем, как они восстанавливаются. Естественно, нам никто не отменял задачу строить команду к чемпионату мира. Будем продолжать делать свою работу", — приводит слова Черчесова "Спорт сегодня". При этом тренер отметил, что команда продолжит играть в три защитника.