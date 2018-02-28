Первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков высоко оценил выступления спортсменов из России на Играх в Пхенчхане. Кроме того Поздняков поблагодарил прессу за освещение Олимпиады.

Первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков высоко оценил выступления спортсменов из России на Играх в Пхенчхане. Кроме того Поздняков поблагодарил прессу за освещение Олимпиады."Более чем трехмесячная работа была нами проведена. Она была сложная, тернистая, — сказал Поздняков в эфире "Россия 24". — Мы испытали сегодня серьезное облегчение. Очень многое, что было сделано, не будет предано огласке. Главное, что наши спортсмены могли представлять, хоть и под Олимпийским флагом, нашу страну. Члены делегации и спортсмены проявили мужество. Наши атлеты доказали всем, что спорт является не политическим процессом, а конкуренцией во имя добра и процветания"."Отдельная благодарность прессе, которая качественно освещала Олимпиаду. Это было непросто. Во многом от вашей работы зависело мнение наших соотечественников. Эта наша общая победа", — добавил Станислав Поздняков..