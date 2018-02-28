Женщина-водитель серьезно пострадала в результате столкновения ее автомобиля Ford Focus с такси марки Kia. Момент ДТП запечатлела уличная камера наблюдения.

В результате столкновения автомобиля такси марки Kia и Ford Focus серьезно пострадала женщина, находившаяся за рулем Ford. Момент аварии попал в объектив камеры наблюдения.ДТП произошло около 13:00 во вторник, 27 февраля, на пересечении дублера Каширского шоссе и Шипиловской улицы в Южном административном округе столицы.На кадрах видно, как поле удара машины отлетают на несколько метров. Ford развернуло и отбросило на встречную полосу, а такси остановилось поперек перекрестка.В результате ДТП пострадала водитель Ford Focus — женщина с многочисленными травмами была доставлена в больницу.В данный момент сотрудники полиции устанавливают все аспекты данного ДТП.