С первого марта в российских дилерских центрах Lexus начинаются продажи новой версии кроссовера Lexus RX350 c семиместной компоновкой. Кроссовер с тремя рядами кресел приедет в Россию в трех комплектациях, за самую доступную из которых просят более 3,8 млн рублей.
<a href="http://33live.ru/novosti/28-02-2018-v-rossii-nachinayutsya-prodazhi-novogo-semimestnogo-lexus-izvestny-ceny.html" target="_blank">В России начинаются продажи нового семиместного Lexus (известны цены)</a> - С первого марта в российских дилерских центрах Lexus начинаются продажи новой версии кроссовера Lexus RX350 c семиместной компоновкой. Кроссовер с тремя рядами кресел приедет в Россию в трех комплектациях, за самую доступную из которых просят более 3,8 млн рублей.
[url=http://33live.ru/novosti/28-02-2018-v-rossii-nachinayutsya-prodazhi-novogo-semimestnogo-lexus-izvestny-ceny.html]В России начинаются продажи нового семиместного Lexus (известны цены)[/url] - С первого марта в российских дилерских центрах Lexus начинаются продажи новой версии кроссовера Lexus RX350 c семиместной компоновкой. Кроссовер с тремя рядами кресел приедет в Россию в трех комплектациях, за самую доступную из которых просят более 3,8 млн рублей.