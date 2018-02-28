С первого марта в российских дилерских центрах Lexus начинаются продажи новой версии кроссовера Lexus RX350 c семиместной компоновкой. Кроссовер с тремя рядами кресел приедет в Россию в трех комплектациях, за самую доступную из которых просят более 3,8 млн рублей.

С первого марта в российских дилерских центрах Lexus начинаются продажи новой версии кроссовера Lexus RX350 c семиместной компоновкой. Кроссовер с тремя рядами кресел приедет в Россию в трех комплектациях, за самую доступную из которых просят более 3,8 млн рублей.