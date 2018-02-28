В пригороде сирийского Дамаска началась вторая гуманитарная пауза. Мирные жители могут выходить из Восточной Гуты по специальному коридору с девяти утра до двух дня по местному времени, сообщает агентство ТАСС.

В пригороде сирийского Дамаска началась вторая гуманитарная пауза. Мирные жители могут выходить из Восточной Гуты по специальному коридору с девяти утра до двух дня по местному времени, сообщает агентство ТАСС.Ввести ежедневные гуманитарные пауза предложил Владимир Путин. Первая должна была пройти вчера, но террористы ее сорвали. Боевики начали обстреливать коридор из артиллерийских установок и стрелкового оружия. Поэтому ни один мирный житель не смог покинуть Восточную Гуту.Как заявил глава Центра по примирению сторон Юрий Евтушенко, российские и сирийские военные всеми доступными методами пытаются рассказать населению о гуманитарной паузе: распространено более 180 тысяч информационных листовок, по населенным пунктам курсируют автомобили с громкоговорителями, о новом коридоре для выхода из Восточной Гуты постоянно говорят местные радио и телевидение.