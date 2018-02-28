МегаФон собирается превратить счет мобильного телефона в полноценную банковскую карту. Viber реализовал групповые чаты без ограничения числа пользователей. А в Instagram запустили очередной странный флешмоб. Подробности – в программе Вести.net.

"МегаФон" собирается превратить счет мобильного телефона в полноценную банковскую карту. Уже достигнуто соглашение между сотовым оператором и платежной системой Mastercard. Счет телефона будет привязан к мобильным бесконтактным платежным сервисам, таким как Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay.Очередной странный флешмоб запустили в Instagram. Пожалуй, особенно странный, называется guccichallenge. Суть в том, чтобы сфотографироваться с чьей-нибудь головой в руках, как с модным аксессуаром, так чтобы тело этого кого-нибудь было спрятано за спиной. Интерьер любой, хоть дома, хоть на работе, тут главное найти желающего в лице родственника, друга или коллеги. Подробности – в программе 33Live.Runet.