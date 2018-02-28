Боевики в очередной раз сорвали гуманитарную паузу в Восточной Гуте. Коридор для выхода мирных жителей из пригорода Дамаска попал под миномётный обстрел террористов. Поэтому ни один человек не смог пройти по нему.

Боевики в очередной раз сорвали гуманитарную паузу в сирийской Восточной Гуте. Коридор для выхода мирных жителей из пригорода Дамаска попал под миномётный обстрел террористов. Поэтому ни один человек не смог пройти по нему. Хотя, как ранее заявил представитель Центра по примирению враждующих сторон Владимир Золотухин, покинуть Восточную Гуту собирались около 300 беженцев.Гуманитарный коридор предложил создать президент Владимир Путин. Этот путь должен работать ежедневно с девяти утра до двух дня. Однако, пока им никто не может воспользоваться, так как боевики ведут постоянные обстрелы из минометов и стрелкового оружия.