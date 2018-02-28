Число миллиардеров во всем мире в 2017 году выросло на 437 человек и достигло 2 тысяч 694, это стало новым рекордом.

Число миллиардеров во всем мире в 2017 году выросло на 437 человек и достигло 2 тысяч 694, это стало новым рекордом.Об этом передает ТАСС, со ссылкой на отчет исследовательской организации Hurun Research Institute, ежегодно составляющей писок самых богатых людей планеты.Самым состоятельным землянином признан руководитель и основатель интернет-компании Amazon.com Джефф Безос, чье состояние насчитывает 123 миллиарда долларов. За ним следует американский бизнесмен, глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет с 102 миллиардами долларов. На третьем месте — основатель компании Microsoft Билл Гейтс, у которого 90 миллиардов долларов.Четвертую строчку занимает создатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг, чье состояние насчитывает 79 миллиардов долларов.В десятку мультимиллиардеров также вошел экс-мэр Нью-Йорка, учредитель и владелец информационного агентства Bloomberg Майкл Блумберг (49 миллиардов долларов).По количеству проживающих в стране долларовых миллиардеров лидирует Китай – 819 человек, что на 210 больше, чем год назад. Для сравнения, в Америке таковых насчитывается 571 человек.На долю КНР и США приходится более половины всех миллиардеров в мире. В так называемой столице миллиардеров, Пекине, их насчитывается 131, а в Нью-Йорке — 92.Самым богатым китайцем и одновременно, самым состоятельным жителем Азии, назван основатель телекоммуникационной компании Tencent 46-летний Ма Хуатэн, заработавший 47 миллиардов долларов.На третье место среди других стран вышла Индия – там проживает 131 миллиардер, на четвертом месте идет Великобритания (118 миллиардеров), на пятом — Германия с 114 миллиардерами.Россия занимает седьмую строчку рейтинга: в стране в настоящий момент проживает 71 миллиардер, при этом в Москве их — 62 человека. Их общее состояние оценивается в 318 миллиардов долларов.Самым богатым россиянином Hurun Research Institute признала главу "Северстали" Алексея Мордашева с состоянием в 20 миллиардов долларов.Женщины составляют 15% всех миллиардеров планеты, их доля осталась на уровне 2017 года, хотя число увеличилось с 152 до 184. Самой богатой дамой в мире остается 68-летняя дочь основателя сети универсамов Wal-Mart и наследница крупнейшей торговой корпорации Элис Уолтон с состоянием в 48 миллиардов долларов.