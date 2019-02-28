Супруг Божены Рынской Игорь Малашенко, который несколько дней назад покончил с собой в Испании, работал над президентской кампанией Ксении Собчак. В Сеть попало прошлогоднее интервью медиаменеджера, которое не было опубликовано.

Супруг Божены Рынской Игорь Малашенко, который несколько днейназад покончил с собой в Испании, работал над президентской кампанией КсенииСобчак. В Сеть попало прошлогоднее интервью медиаменеджера, которое не былоопубликовано.В беседе с американским режиссером Алексом Гибни Малашенкорассказал, что был приятно удивлен, когда Собчак пригласила его к сотрудничеству.Медиаменеджер отметил, что верит в Ксению и искренне желает успеха ей и ее команде."У них много энтузиазма, но они, возможно, еще не все знают,и я могу помочь. Очень важно, чтобы у нас на политической арене появилось новоепоколение, потому что вы видите, что мы имеем сейчас", – отметил Игорь.Малашенко добавил, что через шесть лет Собчак станет серьезнымкандидатом, который сможет сплотить всех тех, кто недоволен нынешней ситуациейв стране. По мнению медиаменджера, Ксения не говорит на языке "постсоветскойбюрократии", поэтому будет услышана. Также Игорь назвал теледиву бесстрашной."Она следит за проблемами в стране, и, может быть, послеэтой кампании страна станет немного лучше и у кого-то появится надежда, людямзахочется быть более активными, потому что больше некому радикально изменитьситуацию в стране", – цитирует Малашенко .