Злоумышленник проник в помещение мастерской, взломав замок входной двери...

Оперативники ОМВД России по Южнопортовому району задержали 33-летнего приезжего из ближнего зарубежья, подозреваемого в краже автозапчастей.В дежурную часть обратился представитель одной из столичных организаций. Он рассказал, что из помещения мастерской, расположенной на Шарикоподшипниковской улице, были похищены автозапчасти общей стоимостью более 1 млн рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на улице Дмитрия Ульянова. Установлено, что злоумышленник проник в помещение путем взлома замка входной двери. Похищенное имущество он сбыл, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по Южнопортовому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции устанавливают возможных соучастников противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18