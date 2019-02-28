Им уделяют особое внимание

Им уделяют особое вниманиеДетям и семьям с несовершеннолетними, которые находятся в трудной жизненной ситуации, могут оказать всю необходимую поддержку в 18-ти специализированных учреждениях Владимирской области.Это и социально-реабилитационные центры, и комплексные центры соцобслуживания населения, и центр социальной помощи семье и детям, а также реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями. Всю информацию можно узнать на сайте департамента соцзащиты населения www.social33.ru.В прошлом году в этих организациях помогли больше 47 тысяч человек, в том числе 28,5 тысяч детей. Различные соцуслуги в стационарной форме получили более 1100 несовершеннолетних, из них почти 80% вернулись к родным.Особое внимание уделяют проведению оздоровительных кампаний для детей. Ребята и их родные ездили отдыхать в загородные оздоровительные лагеря и санатории региона, их отправляли в реабилитационные группы на базе учреждений соцобслуживания, а также на курорты Словении и Краснодарского края. На эти цели выделили больше 155 миллионов рублей.