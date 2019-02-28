Джулиан Генри Лоуэнфельд, адвокат ушедшего из жизни медиаменеджера Игоря Малашенко, рассказал, что ничто не предвещало его суицида.

Джулиан Генри Лоуэнфельд, адвокат ушедшего из жизни медиаменеджера Игоря Малашенко, рассказал, что ничто не предвещало его суицида. Наоборот: клиент недавно обсуждал с Лоуэнфельдом нюансы судебного процесса, составлял вместе с ним заявление для суда. "Если он все-таки собирался покончить с собой, то какой смысл был обсуждать нюансы дела", — недоумевает адвокат. Речь идет о судебном разбирательстве с бывшей супругой Малашенко, Еленой Пивоваровой.Лоуэнфельд также рассказал, что разговаривал с Малашенко за несколько дней до его смерти. Он отметил, что голос его клиента был спокойным. На следующий день Малашенко улетел в Испанию – любимую, по мнению адвоката, страну. Лоуэнфельд признался, что смерть политолога стала для него шоком. "Для Божены это потрясение", — добавил он.О причинах самоубийства Малашенко адвокат не имеет никаких предположений, передает РИА Новости.В смерти сооснователя НТВ криминал не выявлен. Его похороны, по сообщению его вдовы Божены Рынска, состоятся на Троекуровском кладбище в Москве.