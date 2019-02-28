Бывший адвокат Дональда Трампа лично лгал первой леди, прикрывая любовные интрижки своего клиента. Юрист Майкл Коэн раскрыл тайны интимной жизни американского лидера во время слушаний в Палате представителей.

Бывший адвокат Дональда Трампа лично лгал первой леди,прикрывая любовные интрижки своего клиента. Юрист Майкл Коэн раскрыл тайныинтимной жизни американского лидера во время слушаний в Палате представителей.Раскаявшийся адвокат рассказал много интересного. Майкл Коэнпризнал, что ему не только приходилось платить за молчание звезде порнофильмов,с которой встречался Трамп – но и лгать в глаза первой леди, прикрываяпохождения своего патрона."Трамп – мошенник... Я очень сожалею, что лгал первойледи. Она – добрый и хороший человек, я очень ее уважаю", – заявил Коэн.Ранее суд отклонил иск звезды фильмов для взрослых СтефаниКлиффорд против экс-адвоката нынешнего президента США. Порноактриса пыталасьдоказать, что Коэн ее оклеветал своими заявлениями о ее связи с и отом, что он платил актрисе за молчание. Однако убедить судей Стефани неудалось, напоминает ТАСС.В Палате представителей Коэна также допросили о якобысуществующей видеозаписи, на которой снято, как Трамп ударил свою жену в лифте.Юрист такого ролика, по его словам, никогда не видел. "Я не верю, чтомистер когда-либо ударил бы миссис Трамп, я не верю в это", – сказалКоэн. Он убежден, что американский лидер не способен на такой поступок.Майкл Коэн в конце прошлого года был приговорен к трем годам тюремного заключения. Его обвинили, в частности, в уклонении от уплаты налогов и нарушении правил финансирования предвыборной кампании. Последнее, по мнению судей, выразилось в нецелевом использовании средств, собранных республиканцами на предвыборную борьбу . Часть денег выплатили за молчаниеэкс-порноактрисе Стефани Клиффорд и бывшей фотомодели Карен Макдугал. Они утверждали, что Трамп в прошлом имел с ними интимную связь.