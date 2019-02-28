Бывший адвокат Дональда Трампа лично лгал первой леди,
прикрывая любовные интрижки своего клиента. Юрист Майкл Коэн раскрыл тайны
интимной жизни американского лидера во время слушаний в Палате представителей.
Бывший адвокат Дональда Трампа лично лгал первой леди,
прикрывая любовные интрижки своего клиента. Юрист Майкл Коэн раскрыл тайны
интимной жизни американского лидера во время слушаний в Палате представителей.
Раскаявшийся адвокат рассказал много интересного. Майкл Коэн
признал, что ему не только приходилось платить за молчание звезде порнофильмов,
с которой встречался Трамп – но и лгать в глаза первой леди, прикрывая
похождения своего патрона.
"Трамп – мошенник... Я очень сожалею, что лгал первой
леди. Она – добрый и хороший человек, я очень ее уважаю", – заявил Коэн.
Ранее суд отклонил иск звезды фильмов для взрослых Стефани
Клиффорд против экс-адвоката нынешнего президента США. Порноактриса пыталась
доказать, что Коэн ее оклеветал своими заявлениями о ее связи с и о
том, что он платил актрисе за молчание. Однако убедить судей Стефани не
удалось, напоминает ТАСС.
В Палате представителей Коэна также допросили о якобы
существующей видеозаписи, на которой снято, как Трамп ударил свою жену в лифте.
Юрист такого ролика, по его словам, никогда не видел. "Я не верю, что
мистер когда-либо ударил бы миссис Трамп, я не верю в это", – сказал
Коэн. Он убежден, что американский лидер не способен на такой поступок.
Майкл Коэн в конце прошлого года был приговорен к трем годам тюремного заключения. Его обвинили, в частности, в уклонении от уплаты налогов и нарушении правил финансирования предвыборной кампании. Последнее, по мнению судей, выразилось в нецелевом использовании средств, собранных республиканцами на предвыборную борьбу . Часть денег выплатили за молчание
экс-порноактрисе Стефани Клиффорд и бывшей фотомодели Карен Макдугал. Они утверждали, что Трамп в прошлом имел с ними интимную связь.