Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в первые дни весны в столицу вернутся холода. По словам синоптика, 2 и 3 марта столбик термометра покажет до минус 11–16 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в первые дни весны в столицу вернутся холода. По словам синоптика, 2 и 3 марта столбик термометра покажет до минус 11–16 градусов.Специалист рассказал, что 1 марта погода в Москве будет оставаться теплой. Днем температура составит около нуля градусов. В городе прогнозируется мокрый снег, местами будет метель и ветер с порывами до 12–17 метров в секунду. На дорогах образуется гололедица.2 марта в столицу вернутся морозы. Ночная температура будет до минус 9-11, днем столбики термометров поднимутся до минус 4–6. Как отметил синоптик, в этот день "будет солнечно и местами пройдет пройдет небольшой снег".В ночь на 3 марта в городе ожидается погода, характерная для середины января. Ночью температура упадет до минус 11–16 градусов. Днем циркуляция воздуха изменится, и столбики термометров покажут до минус 1–6 градусов, передает .Ранее сообщалось, что в четверг, 28 февраля, атмосферное давление в Москве приблизится к низким показаниям. В середине дня оно составит 725 миллиметров ртутного столба. Рекордно низкое давление было зафиксировано в 1990 году. Тогда оно опустилось до 720 миллиметров. Напомним, климатическая норма для февраля составляет 749 миллиметров ртутного столба.