Самолеты и вертолеты Армии обороны Израиля атаковали базу палестинских боевиков в секторе Газа в ответ на запуск из анклава воздушного шара со взрывчаткой.

Самолеты и вертолеты Армии обороны Израиля атаковали базу палестинских боевиков в секторе Газа в ответ на запуск из анклава воздушного шара со взрывчаткой. Об этом СМИ сообщили представители пресс-службы армии.Как заявляют израильские военные, вечером 27 февраля шар долетел до одного из селений, расположенных у границы, и взорвался в воздухе, повредив при этом дом.В ответ на это авиация Израиля атаковала несколько целей в военном комплексе ХАМАС, расположенном в центральной части сектора Газа.По данным палестинской стороны, израильская авиация выпустила семь ракет по базе военизированного крыла ХАМАС, "Бригад Изеддина аль-Кассама", в городе Дейр аль-Балах, сообщает РИА Новости. Местное министерство здравоохранения ничего не сообщает о погибших и пострадавших.Израильтяне традиционно возлагают ответственность за все агрессивные действия с территории сектора Газа на исламистское движение ХАМАС.В 2018 году палестинцы запускали сотни горящих воздушных змеев и шаров, которые, пересекая границу, выжигали гектары лесопосадок и сельскохозяйственных угодий. Кампания практически сошла на нет с наступлением зимы.