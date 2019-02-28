Технологически продвинутый современный автомобиль или самый обычный автомобиль недалёкого будущего — это подключённая к сети система, способная генерировать большие объемы данных. Сведения о текущей скорости и погодных условиях, получаемые в реальном времени с миллионов машин, могли бы стать «топливом» для полезных водителям и приносящих прибыль автопроизводителям сервисов.

Технологически продвинутый современный автомобиль или самый обычный автомобиль недалёкого будущего — это подключённая к сети система, способная генерировать большие объемы данных. Сведения о текущей скорости и погодных условиях, получаемые в реальном времени с миллионов машин, могли бы стать «топливом» для полезных водителям и приносящих прибыль автопроизводителям сервисов.Однако до сих пор единой платформы, которая позволила бы создать глобальный сервис такого рода, не было — данные о местоположении, скорости и манёврах машин собирают и анализируют, в основном, смартфонные автонавигаторы вроде «Яндекс.Навигатора» или Google Карт, либо автостраховщики. Сведения, нужные для формирования точной информации о погодных условиях — о работе стеклоочистителей, «противотуманок» и обычных фар, а также датчиков температуры — если и собираются, то только самими автопроизводителями.Hewlett Packard Enterprise и Continental представили в ходе выставки Mobile World Congress в Барселоне платформу, которая позволит прозрачным образом (интегрирована система управления пользовательскими разрешениями) собирать такие данные в едином распределённом блокчейн-реестре, после чего справедливым образом монетизировать их. Клиенты — владельцы автомобилей — смогут получать за небольшую плату или бесплатно («платя» разрешением использовать данные со своих машин) полезные сервисы, вроде подробной (включая видимость, осадки, состояние дорожного покрытия) информации о погодных условиях.В ходе презентации Hewlett Packard Enterprise и Continental на MWC показали прототип пользовательского приложения для использования платформы. Подписываясь в нём на погодный сервис, пользователь может выбрать платную подписку стоимостью 5 евро в месяц, либо бесплатный вариант. Во втором случае ему предложат, в полном соответствии с заработавшем в прошлом году в Европе общим регламентом по защите данных (GDPR), предоставить разрешения на доступ к каждой категории сведений с автомобиля. При этом у автовладельца будет возможность отозвать разрешение и отказаться от сервиса, либо перейти на его платную версию, в любой момент.Разработанная Hewlett Packard Enterprise и Continental блокчейн-платформа открыта для подключения любым автопроизводителям и сторонним сервисам. Участники смогут покупать данные с автомобилей, если им не хватает собственных (или если их вообще нет — как в случае со сторонними сервисами), а выручка будет распределяться между поставщиками данных пропорционально их вкладу в общий массив сведений. Создатели платформы уже призвали всех мировых автопроизводителей присоединиться к ней, чтобы вместе строить новую экосистему «больших данных».